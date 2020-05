Coronavirus: Kevin Hart geht seiner Familie "auf die Nerven"

Zuhause statt am Filmset: US-Schauspieler und Komiker Kevin Hart (40, "Jumanji") geht seiner Familie nach eigenen Angaben während der Corona-Pandemie in der Selbstisolation "auf die Nerven". Seine Frau sage, "ich gehe ihr auf die Nerven. (...) Ich wehre mich nicht dagegen", sagte Hart in der Talkshow von Ellen DeGeneres, die nun per Videoschaltung stattfindet.