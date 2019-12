Kevin Hart mit Händen und Füßen in Hollywood verewigt

Der US-Schauspieler und Komiker Kevin Hart ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw") hat ein bleibendes Hollywood-Denkmal erhalten. Im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole Los Angeles wurde der 40-Jährige am Dienstag mit Hand- und Schuhabdrücken verewigt. Kollegen wie Dwayne "The Rock" Johnson und Will Ferrell und zahlreiche Fans feuerten Hart bei der Zeremonie an.