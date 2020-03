Coronavirus: Heidi Klum und Tom Kaulitz werden getestet

Model Heidi Klum liegt mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett. Sie fühle sich nicht gut, sagte Klum am Freitag in einem kurzen Video in ihrer Instagram Story. Nun gab die 46-Jährige ein Update zu ihrer Situation und der von Ehemann Tom Kaulitz.

Klum und Kaulitz auf Coronavirus getestet

"Ich fühle mich schon die ganze Woche schlecht und unglücklicherweise fühlt sich mein Mann, der vor ein paar Tagen von seiner Tour zurückgekommen ist, auch krank", schreibt Klum auf Instagram. Um sicher zu bleiben, würde das Paar sich nun getrennt voneinander aufhalten bis die Ergebnisse ihrer Tests auf das neuartige Coronavirus vorliegen. Im Video zu ihrem Beitrag sieht man, wie Klum und Kaulitz sich küssen - durch eine Glasscheibe.

"Bleibt Zuhause"

"Es ist sind eigenartige Zeiten", schreibt das Model weiter. "Aber in diesen Momenten erinnert man sich daran, was wirklich zählt. Die Menschen die man liebt und deren Sicherheit." Deswegen sei soziale Distanz das einzig Richtige, was man gerade tun könne. "Bitte hört auf die Behörden, bleibt Zuhause und distanziert euch physisch von anderen Menschen." Wann die Testergebnisse von Heidi Klum und ihrer Familie vorliegen, verriet sie derweil nicht.