Coronavirus: Heidi Klum mit Husten und Frösteln im Bett

Model Heidi Klum (46) liegt mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett. Sie fühle sich nicht gut, sagte Klum am Freitag in einem kurzen Video in einer Instagram Story, im Bett liegend. Sie habe nicht zur Aufzeichnung der US-Castingshow "America's Got Talent" gehen können, wo Klum als Jurorin mitwirkt. Sie wolle niemanden bei der Arbeit anstecken.

"Alles hat mit Frösteln, sich fiebrig fühlen, Husten und laufender Nase angefangen", erzählt Klum mit näselnder Stimme. "Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung", fügt die vierfache Mutter hinzu. Sie würde sich gerne auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Sie habe es bei zwei Ärzten versucht, aber sie habe einfach keinen Test erhalten können, klagt das Model. Ihren Followern rät Klum: "Bleibt zuhause, wenn ihr euch nicht gut fühlt".