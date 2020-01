Comeback: Zayn Malik und Gigi Hadid wieder ein Paar

Am Samstagabend feierte Malik seinen Geburtstag im engsten Kreis in einem Restaurant in New York. An seiner Seite Hadid im zartgrünen Hosenanzug, vorne weg Sängerin Dua Lipa (24) und Bella Hadid (23). Auch Anwar Hadid (20), mit dem Dua Lipa liiert ist, war mit von der Partie. Zudem zeigte sich Hadid-Mama Yolanda in dem italienischen Restaurant um Malik zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Sein Verhältnis zur Modelfamilie scheint seit der letzten Trennung von Gigi also wirklich wieder enger geworden zu sein - die frische Beziehung macht einen harmonischen Eindruck.