Zayn Malik über sein Beziehungswirrwarr mit Ex Gigi Hadid

In den vergangenen Wochen sorgten Sänger Zayn Malik (25) und seine Ex-Freundin, Model Gigi Hadid (23), mit ihren Postings auf Social Media erneut für Liebes-Spekulationen. Dann wurden die beiden Turteltauben auch noch innig und vertraut auf den Straßen New Yorks gesichtet, wo sie sich sogar in aller Öffentlichkeit küssten.