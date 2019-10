Gigi Hadid: Ex-Freund Tyler Cameron verrät, warum Beziehung scheiterte

Zwei Monate sollen sich die Models Gigi Hadid und Tyler Cameron getroffen haben, bis diverse US-Medien Anfang Oktober berichteten, dass auch schon wieder Schluss sei. Nun hat sich der frisch gebackene Single Tyler erstmals selbst zur Trennung geäußert. "Ich habe sie getroffen, und sie ist toll. Sie ist eine großartige Person und jemand, vor dem ich jede Menge Respekt habe", sagt er gegenüber People. "Ich sehe es so, dass ich einen tollen Freund kennen gelernt habe. Es gab keine schlimme Trennung oder ähnliches", ergänzte er. "Wir stehen nur an unterschiedlichen Punkten in unseren Leben." Die beiden seien aktuell "nur Freunde", so der 26-Jährige. Vor Tyler Cameron führte Gigi Hadid eine On-Off-Beziehung mit dem Ex-One-Direction-Sänger Zayn Malik.