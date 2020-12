Claudia Schiffer teilt ungesehene Fotos aus Jugendjahren

Eigentlich hatte Claudia Schiffer vor, Anwältin in der Kanzlei ihres Vaters zu werden. 1987 verwarf sie den Plan, Jus zu studieren, jedoch - nachdem sie im Alter von 17 Jahren in Düsseldorf in einer Diskothek von dem Geschäftsführer der Modelagentur "Metropolitan" entdeckt wurde. Für die gebürtige Rheinbergerin bedeutete dies den Beginn einer langjährigen Karriere als eines der bekanntesten Gesichter in der Fashion-Industrie. Nur ein Jahr später feierte Schiffer mit Unterstützung der inzwischen verstorbenen Modelegende Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Fashionshow ihr Laufstegdebüt. In den 90ern zählte sie neben anderen Topmodels ihrer Generation, wie Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell, Elle Macpherson und Christy Turlington, zu den international erfolgreichsten Supermodels und ist nach wie vor gut im Geschäft. Im August 2020 wurde Schiffers Vermögen auf 200 Millionen Euro geschätzt.

Claudia Schiffer öffnet privates Fotoalbum

Über das Privatleben des deutschen Models ist indes wenig bekannt, da Schiffer dies nur selten mit der Öffentlichkeit teilt. Nun machte sie zum 50. Geburtstag ihrer Freundin Uta Huesch eine Ausnahme. Die beiden Frauen verbindet eine jahrelange Freundschaft. Zum runden Geburtstag teilte Claudia Schiffer nun gemeinsame Fotos, die im Laufe der Jahre entstanden sind - darunter auch welche aus sehr jungen Jahren.