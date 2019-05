Ellen von Unwerth: Die Fotografin der Stars

Welche Rolle spielt Ihre Kindheit in Ihrer Karriere? Sie sind ein Waisenkind. Das ist kein leichter Start ins Leben.

Es gibt viele Menschen, die sich ständig über ihre Eltern beschweren. Ich hatte keine Eltern, aber mehrere Pflegeeltern und war in verschiedenen Waisenhäusern. Das hat mich auch stark gemacht, weil man einen Überlebenstrieb entwickelt, auch, wenn man nicht unbedingt glücklich ist. Aber man findet immer Leute, die gut zu einem sind. Vielleicht sehe ich das auch so, weil ich eine eher positive Persönlichkeit bin. Jeder Mensch ist anders. Manchmal, finde ich, ist es sogar besser, in schwierigen Verhältnissen aufzuwachsen. Ganz viele Künstler kommen aus armen Verhältnissen und hatten es schwer im Leben. Das macht dich auch stark und bringt dich dazu, dich auszudrücken.

Sie hatten alle großen Models vor der Kamera. Claudia, Naomi, Linda, Cindy ... Ist der Eindruck falsch oder gibt es heute keine Topmodels dieser Klasse mehr?

Das stimmt schon. Natürlich gibt es eine Kate Moss und eine Cara Delevingne. Aber ich glaube, dass die Designer heutzutage so viel Power haben, dass sie nur noch sehr, sehr junge Mädchen wollen. Vielleicht geht es ihnen gar nicht mehr darum, eine Persönlichkeit in den Vordergrund zu rücken, sondern nur noch darum, dass man weniger auf die Mädchen und mehr auf die Kleider schaut. Aber wenn früher eine Naomi (Anm.: Campbell) oder eine Linda (Anm.: Evangelista) auf die Bühne gekommen sind, war der ganze Raum elektrisch aufgeladen. Das war sehr inspirierend. Aber Mode ändert sich. Deshalb heißt es ja Mode. Jetzt setzt man auf Diversity (Anm.: Vielfalt), wo auch mal ein rundes Mädchen über den Laufsteg geht. Wer weiß, was morgen kommt?

Gibt es außer Diversity noch einen Trend in der Model-Szene?

Diversity ist wohl der größte Trend. Die Mädchen sind auch nach wie vor sehr dünn. Ich persönlich glaube aber, dass man sich nicht danach richten und so sein sollte, wie man sich wohlfühlt. Das Wichtigste ist es, froh zu sein und das Leben zu genießen!

Sie haben so viele Stars fotografiert. Wer würde Sie noch reizen?

Angela Merkel und Queen Elizabeth habe ich bisher noch nicht fotografiert. Angelina Jolie auch nicht. Da gibt es schon noch einige. Ich liebe den Film „The Favourite“, in dem Rachel Weisz und Emma Stone mitspielen. Die beiden würde ich auch sehr gerne fotografieren. Das macht meine Beruf ja so aufregend: Es gibt so viele Menschen, dass man immer wieder jemand Neues findet, den man fotografieren will.

Angenommen, ein normaler Mensch bildet sich ein, einmal von Ihnen fotografiert zu werden. Wie viel muss ich auf der hohen Kante haben?

(lacht) Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht beantworten.

Versuchen wir es anders. Wäre es überhaupt möglich, als Privatperson von Ihnen fotografiert zu werden?

Ich habe so viel zu tun, dass ich nicht jeden Menschen auf dieser Welt fotografieren kann. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass das zu viel wäre. Aber ein Selfie können wir schon machen, wenn ich am 9. Mai in Wien bin!

Info: Ellen von Unwerths Ausstellung „Affairs“ ist in der Galerie „Preiss Fine Arts“ von 10. Mai bis 17. Juni zu sehen.

Montag - Samstag von 10 bis 18:30 Uhr, Bauernmarkt 14, 1010 Wien.

www.preissfinearts.com