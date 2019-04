Fotograf David Bailey: Der Mann der Promis und weiße Wände liebt

Der legendäre, heute 81-jährige Fotograf, der als Sohn einer Näherin und eines Schneiders in ärmlichen Verhältnissen im Londoner Arbeiterviertel East End aufgewachsen ist, war das Vorbild für den Fotografen Thomas in Michelangelo Antonionis Film „Blow Up“. In den 1960ern erfand er die Porträtfotografie neu. Und wurde nie unmodern. Seine Fotos brauchten keine Dekoration oder Accessoires. „Ich wüsste nicht, warum ich eine Palme brauche, wenn ich Kate Moss fotografiere. Kate ist genug. Deshalb liebe ich weiße Hintergründe. Du lässt alles weg, bis du nur noch die Persönlichkeit hast. Eigentlich rede ich mehr mit den Menschen als ich fotografiere.“