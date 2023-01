Christina Applegate reagiert auf Hass-Kommentar über verändertes Aussehen

Schauspielerin Christina Applegate gab via Twitter an, dass sie mit Hasspostings konfrontiert ist. "Sooooo. Ich habe die unglückliche Entscheidung getroffen, mir einige Kommentare zu einem Artikel aus dem People-Magazin über mich und meine Kinder beim Critics Choice Award anzusehen. Natürlich habe ich der Person (von der eines der Hasspostings stammt) geantwortet, dass das nicht schön war. Dies war ihre Antwort. Was stimmt mit den Menschen? Übrigens habe ich gelacht", so Applegate in einem Tweet. Was die Person ursprünglich schrieb, ist unklar. Nachdem ihr die Schauspielerin auf ihren Post antwortete, schrieb diese noch, dass wohl nicht Applegates Erkrankung sondern ein schlechter Schönheitschirurg für ihr verändertes Aussehen verantwortlich sei.