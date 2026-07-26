Popstar Christina Aguilera verrät ihre Beauty-Geheimnisse

Mindestens genauso ikonisch wie ihre Hits ist auch ihr Look, der sich über die Jahrzehnte stets änderte und Christina Aguilera zu einem der größten Chamäleons unter den Pop-Stars machte. Egal ob schwarzhaarig, platinblond, wilde Rockerbraut oder Old-Hollywood-Diva: Aguilera ist so wandlungsfähig wie nur wenige ihrer Kolleginnen und straft ihre Kritiker, die sie in eine ganz bestimmte Schublade stecken wollen, regelmäßig Lügen. Der Zeitschrift Marie Claire verriet die 45-Jährige, die aktuell das Werbegesicht der amerikanischen Haarpflegemarke „Nexxus“ ist, ihre Beauty-Geheimnisse und klärte darüber auf, wie sie es schafft, trotz ihres vollen Terminkalenders strahlend auszusehen (dass sie über ein gesamtes Styling-Team verfügt, lässt die „Beautiful“-Sängerin dabei freilich unter den Tisch fallen).

Aguilera: „Ich bin in meiner eigenen Kraft“ Weil wahre Schönheit bekanntlich von innen kommt, beginnt das Goldkehlchen jeden Tag mit einem inneren Mantra: „Ich habe Frieden gefunden. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in meiner eigenen Kraft“, sagt sie sich nach eigenen Aussagen immer wieder vor, wenn sie das Bett verlässt. Wenn es um Make-up geht, bevorzugt Aguilera nach Jahren im Scheinwerferlicht mittlerweile einen minimalistischen Ansatz. „Wenn ich ausgehe, reicht mir ein wenig Concealer, eine leichte Foundation, Lipliner und ein Balsam – und ich bin fertig“, sagt sie gegenüber Marie Claire. Was ihre Hautpflege betrifft, hält sie es ebenfalls simpel: „Ich habe keine Zeit für eine 20-Schritte-Routine.“ Sie sei zweifache Mutter und müsse sich „aufs Wesentliche konzentrieren“. Ihr wichtigster Tipp? Sonnencreme: „Mein Partner ist ein Sonnenanbeter, und er fragt ständig, warum ich jünger aussehe als er. Meine Antwort? SPF.“

Ein weiteres Markenzeichen der Sängerin: ihre Nägel. „Ich finde rote Nägel unglaublich sexy“, so Aguilera. Besonders angetan ist sie von einer Kombination aus schwarzem Nagellack mit dunkelroten French-Tips. Der Schlüssel zu Aguileras Haar-Looks: Kreativität und Pflege Es gibt nur wenige Frisuren, wenige Haarfarben, die Aguilera noch nicht ausprobiert hat. „Mein Haar hat viel durchgemacht“, gibt sie im Interview zu. „Ich hatte eine Karriere mit so vielen unterschiedlichen Looks, und ich liebe es, zu experimentieren. Mein Haar war schon immer ein Teil meines kreativen Ausdrucks.“ Ganz Geschäftsfrau nennt sie natürlich die Marke, für die sie wirbt, als ihre Lieblingsprodukte. Düfte als Stimmungsaufheller Aguilera spricht im Interview auch über ihre Vorliebe für Düfte und deren Einfluss auf ihre Stimmung. „Ich bin sehr auf Düfte fixiert“, erklärt sie. „Wenn ich mich aufmuntern möchte, greife ich zu Orangendüften. Für Entspannung ist Lavendel meine Wahl.“ Aguilera brachte auch selbst eine eigene Parfumlinie auf den Markt, die zu den erfolgreichsten Promi-Düften gehört.