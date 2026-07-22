In einem offenen Interview mit dem Magazin Stern sprach Bill Kaulitz über seine schwierige Beziehung zur Liebe und die Herausforderungen, die ihn bis heute begleiten. „Ich bin so aufgewachsen“, erklärte er, als er darüber sprach, warum er lange glaubte, Liebe müsse automatisch mit Schmerz verbunden sein. Bereits als Kind habe er sich oft in unerreichbare Personen verliebt – insbesondere in Freunde, die heterosexuell waren und in festen Beziehungen steckten. Diese unerfüllten, schmerzlichen Gefühle hätten seine Vorstellung von Romantik stark geprägt. Er glaubte aber auch: Wahre Liebe kann sexuelle Schubladen überwinden.

Kaulitz glaubt nach wie vor an die Liebe Kaulitz gibt im Interview an: „Ich habe Schmerz und verletztes Ego oft mit dem Gefühl verwechselt, rasend verliebt zu sein.“ Sein Bruder Tom, der auch interviewt wurde, sei der Meinung, dass Bill oft das Interesse verliere, wenn eine Beziehung zu reibungslos verlaufe. Eine herkömmliche, unkomplizierte Partnerschaft habe der Sänger und Reality-Star nie erlebt. „Es war immer versteckt, ein Wegducken“, erklärte er. Öffentliche Beziehungen oder das Zusammenleben mit einem Partner seien für ihn bisher unerreichbar geblieben. Und: Das Rampenlicht schrecke viele potenzielle Partner ab. Dennoch bleibt der Musiker optimistisch: „Ich glaube trotzdem noch an die Liebe.“

Kaulitz: „Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben“ Er wäre gern in einer festen Partnerschaft, das spüre er besonders bei gesellschaftlichen Anlässen wie Hochzeiten, so Kaulitz. „Wenn man dann an den Single-Tisch gesetzt wird, während alle anderen mit ihren Partnern die Liebe feiern, tut das weh“, gab er zu. Verzweifelt auf Suche sei er aber nicht, betont er: „Ich wünsche mir das natürlich, aber ich suche nicht krampfhaft. Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben.“ Mit einem Augenzwinkern beschrieb Bill Kaulitz, wie er sich seine Zukunft in zehn Jahren vorstellt: Als Ehemann von Travis Kelce und in Interviews würde er gerne zu seinem Verhältnis zu Taylor Swift befragt werden. Zuletzt hieß es, dass Reality-TV-Star Jannik Kontalis der Mann an Kaulitz' Seite sei. Nach monatelangen Gerüchten rückte Kontalis im Juni mit der Sprache heraus: „Bill und ich haben uns circa ein halbes Jahr gedatet“, verriet er im RTL-Interview. „Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg. Das sage ich ihm auch immer wieder und darauf kann er sich verlassen.“ Mittlerweile seien sie „nur“ noch enge Freunde.