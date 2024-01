Raus aus der Jo-Jo-Falle: Christina Aguileras Figur-Geheimnis

Neben einer ausgewogenen Ernährung hält sich die zweifache Mutter mit einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm fit. Yoga, Boxen, Krafttraining sowie Cardio-Übungen sollen laut In Touch zu Aguileras Fitness-Routine gehören. In der Vergangenheit trainierte der Pop-Star auch mit dem berühmten Fitnesstrainer Tee Sorge, der ihr geholfen hat, Gewichtheben und Cardio in ihre Workouts zu integrieren - so, dass sie zwar Kalorien verbrennt, aber dennoch ihre Kurven beibehält.