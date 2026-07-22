Mireille Mathieu wird 80: Darum änderte sie nie ihre Frisur

In ärmlichen Verhältnissen in Avignon geboren, wuchs Mireille Mathieu mit 13 Geschwistern in „einer Holzhütte, durch die der Wind pfiff und der Regen rann“, wie es auf ihrer Homepage heißt, auf.

Bereits mit vier Jahren sang sie zum ersten Mal vor Publikum. Ihr Traum war von Anfang an, Sängerin zu werden, ganz wie ihr großes Vorbild Edith Piaf (gestorben 1963).

Am 21. November 1965 trat sie in der französischen Fernsehsendung Télé Dimanche auf – der Beginn ihrer internationalen Karriere. Mit rund 190 Millionen verkauften Tonträgern gehört Mireille Mathieu heute zu den kommerziell erfolgreichsten französischen Künstlerinnen aller Zeiten.

Der „Spatz von Avignon“ sang seine Lieder in elf verschiedenen Sprachen ein – Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch und sogar Japanisch. „La Paloma Ade“ war übrigens ihr größter deutscher Hit und sie war auch die erste westliche Sängerin, die Konzerte in China gab.