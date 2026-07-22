Mireille Mathieu wird 80: Darum änderte sie nie ihre Frisur
In ärmlichen Verhältnissen in Avignon geboren, wuchs Mireille Mathieu mit 13 Geschwistern in „einer Holzhütte, durch die der Wind pfiff und der Regen rann“, wie es auf ihrer Homepage heißt, auf.
Bereits mit vier Jahren sang sie zum ersten Mal vor Publikum. Ihr Traum war von Anfang an, Sängerin zu werden, ganz wie ihr großes Vorbild Edith Piaf (gestorben 1963).
Am 21. November 1965 trat sie in der französischen Fernsehsendung Télé Dimanche auf – der Beginn ihrer internationalen Karriere. Mit rund 190 Millionen verkauften Tonträgern gehört Mireille Mathieu heute zu den kommerziell erfolgreichsten französischen Künstlerinnen aller Zeiten.
Der „Spatz von Avignon“ sang seine Lieder in elf verschiedenen Sprachen ein – Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch und sogar Japanisch. „La Paloma Ade“ war übrigens ihr größter deutscher Hit und sie war auch die erste westliche Sängerin, die Konzerte in China gab.
1978 wurde ihr zartes Antlitz (seit ihrem 23. Lebensjahr meidet sie angeblich die Sonne) sogar Vorlage für die offizielle Büste der Marianne, dem Nationalsymbol der Französischen Republik.
Und sie trägt wohl eines der beständigsten Markenzeichen der Musikgeschichte – nämlich ihren Pagenkopf, der in den 1960er-Jahren vom legendären französischen Star-Friseur Jean-Marc Maniatis (gestorben 2023) kreiert wurde. In den 1970er-Jahren kam die typische Innenrolle dazu.
„Dieser Haarschnitt, das bin ich. Er gehört zu mir wie meine Stimme. Warum sollte ich etwas ändern, das ein Teil meines Erfolges und meiner Persönlichkeit ist?“, sagte sie einmal in einem Interview mit der dpa dazu. Mireille Mathieu lebt privat zurückgezogen und gilt als sehr religiös, sie war nie verheiratet und hat keine Kinder.
Ihren 80. Geburtstag, den sie heute, Mittwoch, begeht, will sie aber groß feiern. „Meinen Geburtstag feiere ich in Avignon mit meinen Brüdern und Schwestern, 14 zusammen – eine große Familie“, erzählte sie im Juni bei Florian Silbereisens Schlagerbooom Open Air.
Zum Geburtstag wünscht sie sich nur „Singen, nur singen, immer, immer, immer“. Und sie geht sogar wieder auf Tour! „Ich mache im Oktober, November eine große Tournee nach Deutschland und Österreich. Ich freue mich sehr, wirklich.“
Am 13. November tritt sie im Festspielhaus Bregenz auf.
Joyeux anniversaire, Mireille!
Kommentare