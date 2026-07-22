„Gesundheitliches Problem“: Konzert von Harry Styles in São Paulo abgesagt

Das für Mittwoch geplante Konzert von Popstar Harry Styles im brasilianischen São Paulo ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte „Live Nation Brasil“ auf der Plattform X mit und nannte als Grund „ein gesundheitliches Problem auf der Tournee“. Wen genau dieses Problem betraf, dazu machte der Veranstalter keine Angaben. Ein Konzert am Freitag soll demnach planmäßig stattfinden.

Zahlreiche Fans zeigten sich auf dem Instagram-Profil des Sängers enttäuscht. „Der Schmerz, dass mein Traum nicht wahr wird, ist schrecklich“, kommentierte dort jemand einen Post von Harry Styles. Eine andere Person schrieb: „Ich habe Flugtickets und Unterkünfte gebucht, alles geplant.“ Einige wünschten gute Besserung. Harry Styles selbst meldete sich dort bezüglich der Konzertabsage zunächst nicht zu Wort.