Nach Red-Bull-Rauswurf: Gerüchte um Ehekrise bei Geri Halliwell und Christian Horner

2024 war kein einfaches Jahr für Geri Halliwell und ihren Ehemann Christian Horner, dem vorgeworfen wurde, "unglaublich kontrollierendes" sowie "grenzüberschreitendes Verhalten" gegenüber einer Mitarbeiterin an den Tag gelegt zu haben. Gegen den ehemaligen Red-Bull-Teamchef wurde teamintern ermittelt. Halliwell, die seit 2015 mit Horner verheiratet ist, soll ob der Anschuldigungen einem Freund zufolge "am Boden zerstört" gewesen sein. Die Anschuldigungen sollen sie schwer getroffen haben, sie entschied sich aber in der Öffentlichkeit trotzdem zu ihrem Ehemann zu halten. Horner wurde von den Vorwürfen entlastet, was jedoch nicht das Ende des Skandals bedeutete. Im Juli 2025 wurde der ehemalige Automobilrennfahrer nach 20 Jahren Zugehörigkeit zum Team mit sofortiger Wirkung als Teamchef von Red Bull Racing entlassen. Das Ende seiner Karriere im Motorsport soll Berichten zufolge seine Ehe mit Halliwell auf eine Belastungsprobe stellen. Das ehemalige Spice Girl soll sich laut Daily Mail nach dem Jetset-Lifestyle zurücksehnen, den der ehemalige Job ihres Gatten ihr einst möglich gemacht hat und ihren Mann dazu drängen, in den Motorsport zurückzukehren.

Halliwell sehnt sich nach Formel-1-Lifestyle zurück Derzeit fokussiert sich das Paar weitgehend auf eine andere gemeinsame Leidenschaft - und zwar ihre Liebe für Pferde. Sie besitzen eine Pferdezucht auf ihrem Anwesen in Oxfordshire aufgebaut, die auch als privater Rückzugsort dient. Erst letzte Woche wurde berichtet, dass dem Paar die Baugenehmigung für einen 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) teuren Pferde-Laufstall für den privaten Gebrauch auf ihrem Anwesen in Oxfordshire, auf dem sich bereits Ställe für vierzehn Pferde befinden, erteilt wurde. Unzufrieden: Halliwell soll Ultimatum an Christian Horner gestellt haben Freunde verrieten gegenüber der Daily Mail, dass Horner jedoch verzweifelt versuche, in seinen früheren Beruf zurückzukehren. Und auch Halliwell würde ihrem früheren Leben als Formel-1-Ehefrau nachtrauern. Diese Rolle habe es ihr ermöglicht für Grand-Prix-Rennen und exklusive Events um die Welt zu reisen. Seit Horners Rücktritt bei Red-Bull gestaltet ihr Leben wesentlich eintöniger, was für die 53-Jährige eine enorme Umstellung bedeutet.

"Beide leiden sehr unter dem Verlust der Formel 1", so eine Quelle. Über das Ex-Spice-Girl heißt es: "Geri möchte mit jemandem verheiratet sein, der im Rampenlicht steht." Insidern zufolge soll sich die ehemalige Sängerin selbst als die First Lady der Formel 1 gesehen haben und unter dem Verlust dieses Titels leiden. Und glaubt man dem Bericht, soll sie ihrem Mann deswegen sogar ein Ultimatum gestellt haben. "Sie liebte diese Welt und sah sich gern im Mittelpunkt. Sie hat Christian unmissverständlich klargemacht, dass sie ihn so schnell wie möglich zurück in der Formel 1 haben will", wird eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des britischen Promipaares zitiert.