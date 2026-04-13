Cora Schumacher wieder Single: "Fühlte mich manipuliert"

Cora Schumacher, Reality-TV-Star und Ex-Frau von Ralph Schumacher, hat sich nach sieben Monaten Beziehung von ihrem Freund Steven Bo Bekendam getrennt. Das bestätigte die 49-Jährige selbst der Zeitung Bild gegenüber: "Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet." Weiter gibt sie im Interview preis: "Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte. Er sich aber in seinen eigenen Lügen verirrt hat." Die Trennung scheint endgültig: Schumacher hat alle gemeinsamen Bilder auf ihrem Instagram-Profil gelöscht und laut Bild den Kontakt zum Texaner vollständig abgebrochen.

Hatte Schumachers neuer Freund mehrere Frauen gleichzeitig? Auch von Heirat war bereits die Rede, die beiden wollten sich laut Aussagen Schumachers auch eine gemeinsame Farm kaufen. Für die neue Liebe wollte sie sogar in den USA ein neues Leben beginnen: "Es könnte sein, dass ich bald nach Amerika ziehe und mein Leben in Deutschland hinter mir lasse", zitiert die Bild ein älteres Statement von Schumacher. Laut Schumacher kamen erste Zweifel an der Aufrichtigkeit von Bekendams Liebe zu ihr auf, als sie immer mehr Ungereimtheiten bemerkte. "Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein. Ich fühlte mich manipuliert. Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte", erklärte sie gegenüber Bild. Hinzu kamen Warnungen von anderen Frauen, die sich bei ihr meldeten, darunter Stephanie G., eine US-Amerikanerin, die offenbar eine enge Verbindung zu Steven hatte – möglicherweise schon vor der Beziehung mit Schumacher. "Immer mehr fielen mir in unserer Beziehung parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen auf, wie zum Beispiel im Dezember, als ich bei ihm in Texas war, von Stephanie G. Ich begann zu realisieren, dass er, während er unseren Schritt vor den Altar plante, offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt."