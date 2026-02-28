Sohn von Ralf und Cora Schumacher hat geheiratet – in Salzburg

David Schumacher hat geheiratet. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher teilte auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut Vivien Keszthelyi. Dazu schrieb der 24-Jährige: "Officially Mr & Mrs." Auch sein Vater Ralf teilte ein Bild der beiden - offensichtlich - beim Hochzeitskuss und schrieb dazu: "Ein wunderschöner Tag".

"Wir haben "Ja" gesagt, umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und das bedeutete alles", heißt es weiter in dem Beitrag, den der Rennfahrer David Schumacher heute teilte. Er fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Auch die Braut Vivien Keszthelyi teilte den Beitrag. Sie ist eine ungarische Rennfahrerin.