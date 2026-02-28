Sohn von Ralf und Cora Schumacher hat geheiratet – in Salzburg
David Schumacher hat geheiratet. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher teilte auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut Vivien Keszthelyi. Dazu schrieb der 24-Jährige: "Officially Mr & Mrs." Auch sein Vater Ralf teilte ein Bild der beiden - offensichtlich - beim Hochzeitskuss und schrieb dazu: "Ein wunderschöner Tag".
"Wir haben "Ja" gesagt, umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und das bedeutete alles", heißt es weiter in dem Beitrag, den der Rennfahrer David Schumacher heute teilte. Er fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Auch die Braut Vivien Keszthelyi teilte den Beitrag. Sie ist eine ungarische Rennfahrerin.
Darauf kamen auch rasch Reaktionen von Promis. Wie die "Bild" bereits am Freitag berichtet hatte, soll die Hochzeit in Salzburg stattgefunden haben.
Auch Ralf und Partner Étienne wollen heiraten
Es steht eine weitere Hochzeit im Hause Schumacher an. Ralf (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) gaben dies am 10. Februar offiziell bekannt, nannten aber keinen Termin.
Ralf Schumacher ist Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Er hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht. Bis 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet - David ist ihr gemeinsamer Sohn.
