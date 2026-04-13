Im Leben von Popstar Britney Spears kehrt einfach keine Ruhe ein: Die Sängerin hat sich nun freiwillig in eine Behandlungseinrichtung einweisen lassen. Wie das US-Magazin People berichtete, bestätigte eine Sprecherin der 44-Jährigen diesen Schritt am Sonntag. Die Entscheidung sei aus eigener Initiative getroffen worden, nur wenige Wochen nach ihrer Festnahme in Ventura, Kalifornien, wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

"Bedauerlicher" Fehltritt Am 4. März wurde Spears von der Polizei festgenommen, war bereits am nächsten Tag aber wieder auf freiem Fuß. Damals sprach ihre Sprecherin in einem Statement von einem "bedauerlichen" und "völlig unentschuldbaren" Fehltritt. Weiter hieß es in einem Statement: "Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht." Wiedervereinigung mit Söhnen Spears' Sprecherin hatte damals auch angekündigt, dass ihre Söhne Sean (20) und Jayden (19), die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (48) stammen, wieder mehr Zeit mit ihrer Mutter verbringen sollen. Die Söhne hatten sich die Jahre zuvor von ihrer Mutter entfremdet. Die Sängerin postete auf Instagram auch ein Gruppenbild, auf dem alle drei sehr glücklich wirken. Zudem plane Spears' Umfeld, so ihre Sprecherin, einen langfristigen Unterstützungsplan zu erarbeiten, der dem Star helfen solle, "für ihr Wohlbefinden auf Erfolgskurs zu kommen".