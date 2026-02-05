Britney Spears: Habe Angst vor meiner Familie
Zusammenfassung
- Britney Spears äußert auf Instagram, dass sie Angst vor ihrer Familie hat. Sie schreibt, sie habe Glück, überhaupt noch am Leben zu sein. Ihre Familie habe sie schlecht behandelt.
- Die Sängerin stand von 2008 bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters. Grund dafür waren psychische Probleme nach privaten und beruflichen Krisen. Die Vormundschaft endete erst nach langem juristischen Streit.
- Britney Spears kritisiert, dass Familien behaupten, Isolation sei Hilfe. Sie sagt, Menschen können vergeben, aber niemals vergessen. Sie fühlt sich durch ihre Familie ausgeschlossen und isoliert.
Seit Jahren sind ihr Privatleben und die Beziehung zu ihrer Familie immer wieder Thema. Nun hat Britney Spears nachgelegt. In einem Post auf Instagram schreibt die amerikanische Popsängerin: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein - bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen."
Die Sängerin war im Jahr 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Die Vormundschaft endete erst im November 2021 - also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.
Nun schreibt Britney auf Instagram: "An diejenigen von euch, in deren Familie gesagt wurde, man würde euch 'helfen', indem man euch isoliert und euch das Gefühl gibt, unfassbar ausgeschlossen zu sein… sie lagen falsch. Wir können als Menschen vergeben, aber man vergisst niemals."
