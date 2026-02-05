Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit Jahren sind ihr Privatleben und die Beziehung zu ihrer Familie immer wieder Thema. Nun hat Britney Spears nachgelegt. In einem Post auf Instagram schreibt die amerikanische Popsängerin: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein - bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen."

Die Sängerin war im Jahr 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Die Vormundschaft endete erst im November 2021 - also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.