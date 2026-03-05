Bericht: Britney Spears vorübergehend festgenommen

Nach einem Bericht des US-Promiportals TMZ wurde Musik-Star Britney Spears am Mittwochabend (Ortszeit) in Kalifornien zwischenzeitlich wegen Fahrens unter Substanzeinfluss festgenommen. Demnach habe sie sich mehrere Stunden in polizeilichem Gewahrsam befunden, ehe sie Donnerstagmorgen entlassen wurde.

Ex-Partner Timberlake musste wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich Spears" früherer Lebensgefährte Justin Timberlake angesichts von Vorwürfen der Trunkenheit am Steuer vor einem Gericht im US-Bundesstaat New York schuldig bekannt hatte. Zuvor hatte sich der Popstar mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Suffolk östlich von New York auf einen Deal geeinigt: Timberlake bekannte sich vor Gericht schuldig, jedoch nur des geringeren Vergehens - des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Nach Angaben des TV-Senders CNN musste der Musiker dafür 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 500 Dollar Strafe zahlen. Außerdem wurde ihm sein Führerschein für 90 Tage entzogen.

Timberlake war Mitte Juni 2024 in Sag Harbor, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden. Laut einem Polizeibericht versäumte er es unter anderem, an einem Stoppschild anzuhalten. Ein Beamter sagte laut einem Gerichtsdokument, Timberlakes Atem habe stark nach Alkohol gerochen. Der Popsänger sei unsicher auf den Beinen gewesen. Nach einer Nacht auf der Wache sei Timberlake freigelassen worden. Der von der Polizei veröffentlichte sogenannte "Mug Shot", das Polizeifoto des ernst in die Kamera schauenden Weltstars in Gewahrsam, verbreitete sich im Internet viral.