Unerwartete Wendung: Spears' Sohn legt nach Versöhnung Nachname Federline ab

Der 20-Jährige nennt sich auf Instagram jetzt Sean P Spears . Zuvor hieß er einfach nur Sean Preston, berichtet TMZ. Die Namensänderung erfolgte, nachdem Sean am Wochenende mit seiner Mutter auf einer Yacht unterwegs war. Er ist in einem Video mit seiner Mama und seinem jüngeren Bruder, dem 19-jährigen Jayden James , zu sehen, das Spears vor einigen Tagen auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat.

Eine Wendung, mit der man wohl nicht gerechnet hat: Britney Spears ' ältester Sohn, Sean Preston , hat seinen Namen auf Instagram geändert: Er fügte den Nachnamen der Sängerin hinzu und ließ den seines Vaters Kevin Federline aus.

Ein weiterer Clip zeigt Jayden James offenbar zu Besuch bei seiner Mama. Die beiden posieren vor einem Spiegel - ganz zur Freude von Britney Spears, der anzumerken ist, wie sehr sie die Zeit mit ihren Kindern genießt. Doch während Jayden schon mehrfach mit Spears fotografiert wurde, waren Seans Treffen mit dem Popstar in den letzten Jahren eher selten.

Page Six berichtet, dass die Musikerin vergangenen Dezember versucht hatte, Sean zu überreden, die Feiertage mit ihr und seinem jüngeren Bruder in Kalifornien zu verbringen, was er jedoch abgelehnt haben soll. Er habe sich dagegen entschieden, weil er "nicht bereit war, ihr entgegenzukommen". Dies habe Spears "sehr verletzt", erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly. Stattdessen verbrachte Sean die Feiertage in Louisiana bei seiner Großmutter Lynne Spears , seiner Tante Jamie Lynn Spears und weiteren Angehörigen. Umso mehr überrascht die Änderung seines Namens auf seinem Instagram-Account.

Britney Spears und Kevin Federline waren von 2004 bis 2007 mit Spears verheiratet. Federline erhielt nach der Trennung das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne. Es entbrannte zeitweise ein Sorgerechtsstreit.

Zuletzt sorgte der Tänzer und Rapper für Schlagzeilen, als er öffentlich Anschuldigungen gegen die Mutter seiner Kinder erhob, die er auch in seinen Memoiren "You Thought You Knew" schildert. In seinem Buch schreibt er über angeblichen Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Wutanfälle seiner Ex-Frau.

In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählte der Ex-Mann der Sängerin, dass Spears' "unberechenbares Verhalten" viel schlimmer sei, als es auf den ersten Blick scheint. "Ich mache mir wirklich Sorgen", sagte der ehemalige Background-Tänzer. "Als Vater habe ich schreckliche Angst, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit dem Unvorstellbaren konfrontiert werden", fügte er in Bezug auf die gemeinsamen Söhne hinzu. Er schilderte unter anderem einen Vorfall, bei dem Britney Spears eines Nachts angeblich "mit einem Messer in der Hand im Kinderzimmer" ihrer damals schlafenden Söhne gestanden haben soll. "Ich muss einfach Alarm schlagen und sagen, dass ich mir wirklich wünsche, dass ihre Mutter Hilfe bekommt", führte Federline weiter aus. Er erklärte, über die Jahre "seiner Familie zuliebe" geschwiegen zu haben. Er habe gar versucht, seinen Söhnen zu helfen, eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen. "Ich bete jeden Tag zu Gott, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht, oder sich versöhnt und erkennt, dass sie zwei Söhne vor sich hat, die sich nach einem Leben mit ihr sehnen", sagte Federline. Er würde sich wünschen, dass "Britney noch lange für ihre Kinder da ist".

Britney Spears wirft Kevin Federline " Gaslighting" vor

Britney Spears' Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher von Spears wies Federlines Vorwürfe zurück und erklärte gegenüber Page Six: "Nachdem die Nachricht von Kevins Buch bekannt geworden ist, profitieren er und andere erneut von ihr, und das, nachdem der Unterhalt für Kevin bereits beendet ist."

Später gab Britney Spears auch ein offizielles Statement auf Instagram heraus, in dem sie sich gegen die Behauptungen des Vaters ihrer beiden Kinder zur Wehr setzte.

"Das ständige Gaslighting von meinem Ex-Mann ist extrem schmerzhaft und ermüdend", begann sie. Sie hätte immer darauf bestanden und darum gekämpft, ein gemeinsames Leben mit ihren Söhnen zu haben, fuhr die Musikerin fort. Beziehungen mit Teenagern seien jedoch komplex. Sie hätte um sie gekämpft, doch ihr Vater würde sie nicht respektvoll behandeln.

Aufgrund der zerrütteten Beziehung zu ihren Söhnen fühle sie sich "demoralisiert". Die Sängerin fügte hinzu, dass sie einen ihrer Söhne in den letzten fünf Jahren nur "45 Minuten" gesehen habe.

Gaslighting ist eine Form der psychischen Manipulation, bei der eine Person die Wahrnehmung, Gedanken und Gefühle einer anderen Person gezielt untergräbt, bis diese an ihrem eigenen Verstand zweifelt.

2008 hatte ihr Vater Jamie Spears die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. 2021 war Spears dann nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus dieser Vormundschaft wieder entlassen worden. Im Interview der New York Times räumte Federline ein, seit Jahren mit Spears nicht mehr persönlich gesprochen zu haben. Die gemeinsamen Söhne, die hauptsächlich bei ihm aufwuchsen, würden aber mit der Mutter in Kontakt stehen.

In den vergangenen Jahren wurde aber das Gegenteil berichtet.

2023 waren Spears' Söhne gemeinsam mit ihrem Vater Kevin Federline von Los Angeles nach Hawaii umgesiedelt, um dem Rampenlicht zu entkommen. Doch schon vor dem Umzug nach Hawaii sollen die Jugendlichen Medienberichten zufolge den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen haben. Immer wieder kritisierten die beiden Spears dafür, private Familienprobleme öffentlich auf Instagram breitzutreten. Spears zahlte jedoch all die Jahre Unterhalt an ihren Ex-Mann und ihre Söhne.

2024 berichteten diverse US-Medien, darunter People, dass sich Jayden dazu entschloss, wieder Kontakt zu Spears aufzunehmen. Der Teenager soll sie in ihrem Anwesen in Los Angeles besucht haben. Sein Bruder Sean war jedoch nicht dabei (dazu mehr).

Spears in Social-Media-Auftritten

Regelmäßig veröffentlicht Britney Spears auf der Plattform kleine Videoclips, in denen sie zu verschiedenen Songs tanzt. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führen immer wieder zu Spekulationen über den Gemütszustand der ehemaligen Pop-Prinzessin. Federline beschreibt in einem Kapitel seines Buches, dass die Söhne ihre Mutter als Teenager angeblich aus Angst nicht besuchen wollten.