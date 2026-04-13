Die ungewöhnliche Regel, an die sich der Designer von Queen Elizabeth halten musste

Stewart Parvin galt als Lieblingsdesigner der verstorbenen Queen Elizabeth II. Wer denkt, dass das ein einfacher Job war, irrt. "Ich sagte ihnen, dass ich Maße bräuchte, aber man kann die Königin nicht vermessen", verriet Parvin in einem Interview mit The Telegraph. "Sie schickten mir einige Kleidungsstücke, die ich dann als Basis für meine Entwürfe nutzte", erzählte der Modeschöpfer über den ungewöhnlichen Entstehungsprozess seiner Mode.

"Wenn die Königin ankommt, steht sie sofort im Rampenlicht"

Die Abneigung der Königin, vermessen zu werden, war offenbar nicht die einzige Herausforderung. Bei Entwurf und Fertigung der Kleidungsstücke musste einiges bedacht werden. "Wir betrachteten die Kleidungsstücke bei Tageslicht und bei elektrischem Licht", so Parvin. "Man muss auch Kleidung entwerfen, in der die Königin ohne Zwischenfälle aus einer Kutsche oder aus einem Auto aussteigen kann." Denn: "Wenn die Königin ankommt, steht sie sofort im Rampenlicht. Die Kleidung muss so fallen, dass sie jederzeit perfekt aussieht."