Chris Rocks Bruder will Will Smiths Oscar aberkennen lassen

Nach seinem Ausraster wurde Will Smith im Laufe des Oscar-Abends ein Goldjunge als bester Hauptdarsteller f├╝r seine schauspielerische Leistung im Film "King Richard" verliehen. Geht es nach Kenny Rock, sollte man Smith den Oscar aber aberkennen.

Wie viele andere, hat auch der Bruder des geohrfeigten Komikers durch in den sozialen Medien gepostete Videos von der Gewaltattacke erfahren. Bevor sich die Szene ansah, dachte er zun├Ąchst, diese sei m├Âglicherweise inszeniert. Erst als er jedoch sah, wie sein Bruder von Will Smith geschlagen und Letzteren fluchen h├Ârte, habe er begriffen, dass Smiths Ausraster echt war.

In einem Interview mit The Times kam Kenny Rock auf den Wutanfall von Will Smith zu sprechen.

Zu sehen, "wie ein geliebter Mensch angegriffen wurde, und nichts dagegen tun k├Ânnen", w├╝rde an ihm nagen. "Mein Bruder war keine Bedrohung f├╝r ihn", stellte er fest und f├╝hrte - an Smith adressiert fort: "Und du hattest in diesem Moment einfach keinen Respekt vor ihm. Du hast ihn gerade vor Millionen von Menschen, die die Show sehen, entw├╝rdigt."

Chris Rocks Bruder f├╝r Aberkennung von Smiths Oscar

Er w├╝rde sich w├╝nschen, dass die Academy of Motion Picture Arts and Sciences Disziplinarma├čnahmen gegen Smith ergreift - einschlie├člich der Aberkennung des Oscars, der dem Schauspieler f├╝r "King Richard" verliehen wurde. Au├čerdem w├╝rde sich Kenny Rock w├╝nschen, dass man Will Smith die Teilnahme an zuk├╝nftigen Oscar-Verleihungen verweigert.