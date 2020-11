Chris Pratt bittet Chris Hemsworth: "Hör auf zu trainieren"

Kürzlich wurde bekannt, dass Pratt in der geplanten Fortsetzung "Thor: Love and Thunder" die "Guardians of the Galaxy"-Rolle des Star-Lords spielen soll. Hemsworth kehrt in der "Thor"-Hauptrolle zurück. Nach "Thor: Tag der Entscheidung" (2017) wird der neuseeländische Regisseur Taika Waititi auch den nächsten Teil der nordischen Götter-Saga inszenieren. Die Dreharbeiten sind ab Jänner in Australien geplant.