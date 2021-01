Cheyenne Ochsenknecht: Beauty-Eingriff während Schwangerschaft?

Mit Mobbing sah sich Cheyenne Ochsenknecht in der Vergangenheit schon so oft konfrontiert, dass sie inwischen sogar ein Buch über das Thema herausgegeben hat. In Buch mit dem Titel "Wehr dich", das die 20-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Natascha Ochsenknecht herausgebeben hat, spricht sie über die Anfeindungen, die sie als Promispross über sich ergehen lassen musste. Auch auf Instagram wird Ochsenknecht regelmäßig angefeindet. Dabei scheinen ihre Hater nicht einmal Rücksicht darauf zu nehmen, dass das Model derzeit schwanger ist und sein erstes Kind erwartet.

Lippen aufgespritzt? Cheyenne Ochsenknecht nimmt Stellung

Auch in den vergangenen Tagen musste sich Cheyenne Ochsenknecht mal wieder Vorwürfe von ihren Followern anhören. Die spekulierten in den sozialen Medien darüber, ob sich die werdende Mama denn etwa einem Beauty-Eingriff unterzogen habe. Dass sie immer wieder gefragt werde, ob sie sich trotz Schwangerschaft ihre Lippen habe aufspritzen lassen, nervt Ochsenknecht gewaltig. Sie will die Mutmaßungen nicht auf sich sitzen lassen.