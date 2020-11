Natascha Ochsenknecht macht Corona-Erkrankung publik: "Lunge brannte wie Feuer"

Eigentlich hätte Natascha Ochsenknecht zusammen mit ihrer schwangeren Tochter Cheyenne vergangenen Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast sein sollen. Auf Mutter und Tochter wartete das Publikum jedoch vergebens. Die beiden glänzten am Ende mit Abwesenheit. Nun verrät Natascha Ochsenknecht den Grund für ihr Fernbleiben in der Fernsehsendung: Sie war an Corona erkrankt, sagt die 56-Jährige auf Instagram.

Natascha Ochsenknecht spricht offen über ihre Corona-Erkrankung

"Ich konnte mich tatsächlich vorher nicht melden. Ich war die letzten zehn Tage im Prinzip ausgeknockt und lag flach", so die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht über den verpassten Termin in einem Video, in dem sie nach wie vor einen angeschlagenen Eindruck macht.

Sie habe "üblen Husten und schlimme Gliederschmerzen" gehabt, schildert das ehemalige deutsche Model seine Symptome. "Meine Augen sind zersprungen und meine Lunge hat gebrannt wie Feuer", erzählt sie weiter. Sie habe außerdem ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren, was ein komisches Gefühl sei.