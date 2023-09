Cher soll vier Männer angeheuert haben, um eigenen Sohn zu kidnappen

Musikerin Cher wird beschuldigt, vier Männer angeheuert zu haben, um ihren Sohn Elijah Blue Allman aus einem New Yorker Hotelzimmer zu entführen, um Allman davon abzuhalten, sich mit seiner entfremdeten Frau zu versöhnen. Dieser Vorwurf wurde laut etonline.com in Gerichtsdokumenten erhoben, die von Elijah Blues Noch-Ehefrau in ihrem laufenden Scheidungsverfahren eingereicht wurden.

Bizarre Vorwürfe gegen Sängerin Cher vor Gericht

Marie Angela King, die ehemalige Partnerin von Chers Sohn, erhob die verblüffende Behauptung in Gerichtsdokumenten, die sie bereits am 5. Dezember beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles eingereicht hatte. Die ET vorliegenden Gerichtsdokumente machen erst jetzt Schlagzeilen, nachdem der Vorwurf im Rahmen des Verfahrens aufgedeckt wurde.

➤ Lesen Sie hier mehr: Keanu Reeves' Freundin Alexandra Grant gibt seltenen Einblick in ihre Beziehung