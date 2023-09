Keanu Reeves' Freundin Alexandra Grant gibt seltenen Einblick in ihre Beziehung

Beide würden sich zudem unterstützen, neue Wege zu gehen. Auch ihr künstlerisches Werk habe sich in den Jahren mit Reeves verändert. "Vor ein paar Jahren besuchte mich jemand in meinem Atelier und diese sehr freundliche, sehr wichtige Person sagte: 'Ich erkenne, dass Ihre Arbeit glücklicher wirkt", so Grant. Die beiden sollen seit 2019 ein Paar sein.

Nicht nur privat, auch beruflich sind die beiden ein Team: Gemeinsam haben Grant und Reeves in Los Angeles den Verlag X Artists Books gegründet. Die von ihnen vertriebenen Bücher sind esoterisch-künstlerisch, nichts für den Massenmarkt. "Wir erfinden nichts neu", sagte Reeves einmal der New York Times. "Aber der Gedanke an ein Buch von hoher Qualität ist definitiv unser Ehrgeiz."