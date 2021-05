Cher ist 75: "Männer genieße ich nur wie Desserts"

Sie sind seit 56 Jahren ein absoluter Superstar. Gibt es irgendjemanden auf der Welt, der Sie nicht kennt?

Oh ja, das ist mir erst kürzlich passiert! Da kam so ein Typ auf mich zu und fragte: "Wer sind Sie?" Ich starrte ihn an und erwiderte: "Haben Sie die letzten 30 Jahre in einer Höhle verbracht?!"

Sie werden oft als Powerfrau bezeichnet. Halten Sie sich denn selbst für stark?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich stark geboren wurde, aber ich hatte große Vorbilder in meiner Mutter und in meiner Oma. Ich bin gern eine Frau. Okay, ich finde Männer großartig, aber wir Frauen sind ein bisschen besser, ein bisschen tougher. Ich liebe Männer, aber sie sind wie Desserts: Nett zu genießen, aber du brauchst es nicht dauernd und nicht zum Überleben. Natürlich verzichte ich auch mal auf die Hauptspeise und esse nur das Dessert!

Verraten Sie uns auch Ihre schlechten Seiten?

Ich bin entsetzlich stur, ein echter Stier eben. Aber dafür habe ich auch die guten Seiten dieses Sternzeichens: Ich liebe schöne Dinge.

Ihre Biografie liest sich wie die eines Workaholics. Sind Sie wirklich so getrieben?

Oh nein, ich bin entsetzlich faul. Ich denke mir nur immer, oh, das könnte lustig werden, und nehme oft die unglaublichsten Engagements an. Selber schuld.

Sie sehen fantastisch aus und vor allem haben Sie eine unfassbare Energie, ob live auf der Showbühne oder im Leben abseits davon. Wieso haben ausgerechnet Sie so ein Problem mit dem Altern?

Weil ich nicht weiser werde, das ist doch Bullshit! Was ich jetzt weiß, das wusste ich schon mit 40 – der Rest sind nur Jahre, Jahre, Jahre. Ich genieße es überhaupt nicht, älter zu werden. Leute, die so was sagen, sind riesige Lügner. Ich werde nicht besser mit dem Alter, sondern nur älter!

Werden Sie mit den Jahren wenigstens etwas relaxter?

Nein, ich finde, man wird mit dem Alter komplizierter, das Leben selbst ist komplizierter. Aber ich bin gesundheitlich voll auf der Höhe, sogar meine Stimme ist besser als je zuvor. Das mag angeberisch klingen, aber es stimmt. Arbeit ist sehr leicht für mich. Ich wusste ja nicht mal, dass ich 40 bin, bis ich 60 war!

Was tun Sie alles, um so toll auszusehen?

Wie alle wissen, habe ich nachgeholfen, und zwar schon ziemlich früh. Ich hatte eine fürchterliche Nase, und damit begann es. Aber ich habe auch mein Leben lang trainiert, ich tanze, ich ernähre mich gesund, ich trinke und rauche nicht, denn das macht alt, vor allem die Haut. Auf die habe ich immer ganz besonders geachtet.

Und ich habe in Nepal Meditieren gelernt. Das hilft wirklich, das entspannt und man ist mit sich im Reinen. In Balance. Und ich bin der Typ, der zuvor nie in Balance war.

Wie erklären Sie jemandem das Phänomen Cher?

Gar nicht. Meine Mutter sagte immer: Du wirst nie die Schönste sein und du wirst nie die Talentierteste sein. Aber du hast was, was kein anderer und keine andere hat – was, das weiß ich bis heute nicht.