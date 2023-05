"Chemie stimmt": Insider über Tom Cruise und Shakira

Shakira hatte zuvor in diversen Interviews darüber gesprochen, wie hart die Trennung von Piqué für sie war. Letzterer ist bereits seit Längerem in einer Beziehung mit der 24-jährigen Clara Chia Marti - mit ihr soll der ehemalige Profi-Kicker auch fremdgegangen sein, als die beiden noch verheiratet waren.

Erst kürzlich hatte die Sängerin bekannt gegeben, zusammen mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen Barcelona verlassen zu haben. In Miami, Florida, versucht die kolumbianische Sängerin jetzt einen Neustart - erst kürzlich wurde Shakira dabei gesichtet, wie sie mit einer Immobilien-Maklerin exklusive Anwesen besichtigte.

"Dies war ein Jahr seismischer Veränderungen in meinem Leben, in dem ich mehr denn je – und sehr persönlich – gespürt habe, was es heißt, eine Frau zu sein", sagte Shakira erst vor wenigen Tagen, als sie bei der Gala "Latin Women in Music" als Frau des Jahres ausgezeichnet wurde. Ob zu den privaten Veränderungen vielleicht auch eine neue Liebe gehört, wird sich aber erst zeigen.