Shakira auf Villensuche in Miami: So viel darf ihr neues Traumhaus kosten

Derzeit soll der Musik-Star in einer 15-Millionen-Dollar-Villa am Meer leben. Ihr neues fixes Heim darf aber ruhig etwas mehr kosten, wie die Sun herausgefunden haben will. Dem britischen Blatt zufolge soll Shakira bereit sein, bis zu 50 Millionen US-Dollar (ca. 46 Mio. Euro) für ihr neues Familienheim auszugeben.

Mehr als sechs Villen soll die Sängerin bereits besucht haben, die für einen Kauf infrage kommen könnten. Ein passendes Heim scheint die gebürtige Kolumbianerin bisher aber noch nicht gefunden zu haben.