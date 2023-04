Shakira flieht aus Barcelona: Gerüchte um schmutzigen Trennungs-Showdown

Am Montag nahmen laut Daily Mail in Spanien Spekulationen zu, dass der Brief auch die Ursache für die Tränen war, die Shakira vor ihrer Rückkehr nach Barcelona in einem New Yorker Geschäft vergossen hatte.

Shakira erwähnte den vermeintlichen Räumungsbefehl in ihrem Abschieds-Posting auf Instagram nicht. Laut Daily Mail wird vermutet, dass die Sängerin mit ihren Kindern einige Tage Urlaub an einem unbekannten Ort genießen wird, bevor diese am 11. April an einer Privatschule in Miami beginnen.