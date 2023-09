Chaz Bono und Elijah Blue Allmann: Wer sind die Söhne von Musik-Legende Cher?

Seine frühere geplante Teilnahme an einer Fernseh-Tanzshow hatte Spott und Häme vor allem in sozialen Netzwerken ausgelöst. "Ich sage euch mal was: An dieser Tanzshow teilzunehmen ist mindestens ebenso angsteinflößend, wie sein Geschlecht zu verändern", scherzte Cher einst in einem überraschenden Telefonanruf während der Talkshow von Ellen DeGeneres.

Dann wurde die Sängerin und Mutter ernster: "Wenn ihr so viel Zeit dafür übrig habt und so viel Feindseligkeit, dann bin ich nicht sicher, ob ich überhaupt etwas sagen kann, was eure Meinung ändert. Ich weiß nicht, welche magischen Worte ich finden kann, damit ihr euch wohler fühlt und keine Angst vor meinem Kind habt, das bei 'Dancing With The Stars' mitmacht", sagte Cher laut People.com. Chaz Bono kam 1969 zu Welt. Vater Sonny Bono kam 1998 bei einem Skiunfall ums Leben.

Enge Beziehung zu ihren Söhnen

In einem Interview mit dem US-Magazin People sagte Cher 2009: "Ich respektiere den Mut, der für diese Wandlung im Licht der Öffentlichkeit notwendig ist, und auch wenn ich es nicht verstehe, so will ich jedes Verständnis aufbringen."

Sohn Elijah Blue stammt aus einer Ehe mit dem Rockmusiker Gregg Allman in den 70er Jahren. Er ist den USA als Musiker tätig.

Zu ihren Söhnen hat Cher eine enge Beziehung. Trotzdem plage sie ein schlechtes Gewissen. "Ich werde mich immer schlecht fühlen, weil ich so beschäftigt war, als die anderen beiden aufwuchsen", sagte sie 2000 der britischen Zeitung Mirror. Darum habe sie - als Chaz und Elijah bereits erwachsen waren - auch überlegt, ein weiteres Kind zu sich zu nehmen.