Cher und 40 Jahre jüngerer Partner zelebrieren ihre Liebe "wie Teenies"

Welche Qualität sie an ihrem neuen Mann am meisten bewundere? "Er ist freundlich, klug, urkomisch … und wir küssen uns wie Teenager", so Cher. In einem weiteren Post gab sie an, dass sie "perfekt zusammenpassen" würden.

Alexander Edwards war in der Vergangenheit mit Model Amber Rose liiert. 2019 wurden sie Eltern einen Sohnes namens Slash Electric.

Die in Kalifornien geborene Künstlerin Cher steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Ihre Karriere begann sie als Teil des Duos Sonny and Cher. 1964 hatte Cher den italo-amerikanischen Sänger Salvatore "Sonny" Bono kennengelernt, die beiden heirateten noch im selben Jahr und bekamen Sohn Chaz.