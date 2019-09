Charlotte Roche versteckt True Fruits-Smoothies und startet Bewegung

True Fruits unsichtbar machen

Seither setzen sich tausende Menschen auch via an Handelspartner gerichtete Petition und zugehöriger Plattform truediskriminierung dafür ein, dass die True Fruits-Smoothies aus den Geschäften verbannt werden. Bisher mit mäßigem Erfolg. Autorin Charlotte Roche hat ihren Weg gefunden, die Smoothies indirekt aus dem Sortiment zu bringen. In einer Instastory zeigte sie, wie sie im Supermarkt Smoothieflaschen von Konkurrenzmarken vor jene von Truefruits stellte - ihre Follower machen es ihr nach und posten ebenfalls Videos ihrer Aktionen. "Rassimus, Sexisumus und Behindertenfeindlichkeit bekämpfen", seien Roches Prioritäten, wie sie auf Instagram sagt.