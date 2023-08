Charles gewarnt, er habe mit Harry und Meghan "schrecklichen Fehler" gemacht

Nun sei es zu spät - und der Schaden vollbracht. König Charles III. hätte schnell und entschlossen handeln müssen, nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan beschlossen hatten, im Jahr 2020 von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten, behauptet der königliche Biograf Tom Bower.

Adels-Experte: Charles hätte Monarchie schützen müssen

Denn laut Bower, Autor von "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors", haben die beschämenden Ereignisse nach dem Megxit einen Schatten auf die Monarchie geworfen.

"Harry und Meghan haben die Monarchie untergraben und Charles hat einen schrecklichen Fehler gemacht", sagte Bower jetzt gegenüber Daily Express US.



Charles' größer Fehler habe darin bestanden, endlos darüber zu streiten, was mit Harry und Meghan geschehen sollte, während sie in den USA ihre Enthüllungskampagne durchführten, behauptet Bower.