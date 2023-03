Charles greift hart durch: Meghans und Harrys Verbannung erst der Anfang

Harrys Vater Charles III, der das K√∂nigshaus schon lange verschlanken will, hatte nach seiner Thronbesteigung im September einen Kassensturz angeordnet. Den Berichten zufolge will er Prinz Andrew seine j√§hrliche Apanage in H√∂he von 250.000 (etwa 285.000 Euro) Pfund streichen. In diesem Fall k√∂nne Andrew sich die hohen Unterhaltskosten f√ľr seinen derzeitigen Wohnsitz, die mit 30 Zimmern sehr gro√üz√ľgige Royal Lodge, nicht mehr leisten, schreiben Sun und Daily Telegraph. Als Ersatz habe Charles ihm Frogmore Cottage angeboten.

Adels-Experten zufolge sei die Verbannung von Meghan und Harry erst der Beginn einer Reihe von Ma√ünahmen, die K√∂nig Charles k√ľnftig noch ergreifen k√∂nnte.

Laut der k√∂niglichen Biografin und Chefredakteurin des Majesty Magazines Ingrid Seward ist sich Charles "wohl bewusst", dass leere Grundst√ľcke im ganzen Land verstreut sind, was "in diesen harten Zeiten nicht gut aussieht".

Dem Mirror sagte sie: "Der Verlust von Frogmore Cottage ist eine unangenehme Nachricht f√ľr den Herzog und die Herzogin von Sussex. Die Tatsache, dass Harry nun ins Visier genommen wird, sieht wie eine Abrechnung f√ľr seine explosiven Memoiren aus."

"Charles wird seinen Sohn immer lieben, aber wie er in seiner ersten √∂ffentlichen Ansprache als K√∂nig sagte, w√ľrden Harry und Megan 'ihr Leben im Ausland weiter aufbauen'", fuhr Seward fort. "Der Buckingham Palace hat daher mit dem in Kalifornien lebenden Paar √ľber ihren Bedarf an einer Residenz im Vereinigten K√∂nigreich gesprochen."