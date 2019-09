Channing Tatum-Ex Jenna Dewan ist schwanger

Der "Magic Mike"-Star ist mittlerweile mit Sängerin Jessie J zusammen. Er soll sich über Jenna Dewans Schwangerschaft freuen, heißt es. Für Kazee ist es das erste Kind. Auch er äußerte sich auf Instagram zu seiner baldigen Vaterschaft: "Die News sind draußen. Ich weiß nicht mal, wo ich beginnen soll, um die Gefühle zu beschreiben, die hatte, als wir erfahren haben, dass Jenna schwanger ist. Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet und es gibt keinen besseren Menschen, um eine Familie zu gründen. Das vergangene Jahr hat so viele Dinge in mein Leben gebracht, die mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt haben", schreibt er zu seiner Liebererklärung an Dewan.