"Challengers": So ticken die Film-Rivalen im echten Leben

O'Connor lebte für längere Zeit in einem viktorianischen Haus in Shoreditch und zog dann für einen "Zeitraum mit seinem ehemaligen Partner", bevor er 2023 nach Gloucestershire in Großbritannien zurückkehrte, wo er ein Haus in Woodchester kaufte.

In seiner Freizeit liest O'Connor gerne, zeichnet, campt, schwimmt und arbeitet im Garten. Er ist ein Southampton-Fan - und lebt äußerst bodenständig. Als er während der Lockdown-Zeit im Jahr 2020 dreißig wurde, wurde ihm klar: "Eigentlich mag ich es nicht, in Clubs zu gehen, in Gruppen abzuhängen oder so zu tun, als wäre ich cool. Über Nacht habe ich beschlossen, dass es mir nicht gefallen muss. Ich bin 30 und kann zugeben, dass ich die Eins-zu-eins-Dynamik, das Drinnenbleiben und das Lesen mag."