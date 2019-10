Casanova: Pete Davidson datet den nächsten Star

Ein Fan fotografierte die beiden im "Sadelle's" in Soho. Danach soll Davidson mit in Gerbers Apartment gegangen sein, wo er "die ganze Nacht mit ihr verbrachte", wie eine Quelle wissen will.

Twitter-User finden die neueste Romanze des Casanovas allerdings überhaupt nicht gut. Ihm mag das Alter seiner Freundinnen, siehe Beckinsale, nicht wichtig sein, doch viele Fans finden, dass Kaia Gerber mit ihren süßen 18 vielleicht zu jung für Davidson sein könnte. Auch fragt man sich langsam, was der 25-Jährige an sich hat, dass halb Hollywood bei seinem Anblick dahin zu schmelzen scheint. "Was sehen Frauen in ihm? Ich meins ernst! Kann mir das bitte jemand erklären?", heißt es auf Twitter. Zu den Dating-Gerüchten geäußert hat sich der Comedian wie gewöhnlich nicht.