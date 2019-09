Nach Beckinsale und Grande: Pete Davidson datet Hollywood-Schönheit

Lange blieb der Comedian allerdings nicht einsam. Bereits im Winter hatte er eine neue Frau gefunden, die über seine Witze lacht: Schauspielerin Kate Beckinsale, die mit 45 immerhin geschlagene zwanzig Jahre älter ist als er. Doch im Mai ging auch diese Beziehung in die Brüche. Beckinsale sei Insidern zufolge nicht mit der Art von Aufmerksamkeit zurecht gekommen, die ihrer Beziehung mit dem "Saturday Night Life"-Star zuteil wurde.

Neue Liebe

In Venedig scheint er nun jedoch endlich in einem Hafen der Liebe zu ankern. Abseits der Filmfestspiele wagte er sich auf einen vertrauten Spaziergang durch die romantische Stadt - und das wieder mit einer brünetten Hollywood-Schönheit. Niemand anderer als "Once Upon A Time In Hollywood"-Star Margaret Qualley (24) hakt sich bei Davidson ein.