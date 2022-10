Luxuriöse Eleganz: Caroline immer noch Monacos Style-Königin

Wie auch ihre Mutter präsentiert sich Charlotte häufig in Chanel und saß auch bei Lagerfelds Fashionshows stets in der ersten Reihe. 2021 wurde Charlotte Casiraghi zur Markenbotschafterin von Chanel ernannt und trat damit in die Fußstapfen ihrer Mutter. "Es ist fast, als wäre ich mit Chanel geboren. Ich erinnere mich an Fotos meiner schwangeren Mutter, die Karl geschossen hat und auf denen sie Chanel trägt", sagte Charlotte, die auch zu ihrer Hochzeit mit Dimitri Rassam im Juni 2019 "eines der letzten Haute-Couture-Kleider von Karl" trug, wie sie in ihrer Rolle als Markenbotschafterin erzählte.