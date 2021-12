Carmen Nebel: Harte Prüfung während der Weihnachtszeit

Verona Pooth

Bei Verona Pooth fragen sich Fans immer wieder, ob das deutsche Fräuleinwunder denn vielleicht mit Beauty-Behandlungen nachhelfe. Darüber, ob sie sich Botox spritzen lasse, hält sich die Moderatorin aber bedeckt. "Man redet immer von Botox und anderen Dingen. Damit kannst du ja nicht deinen ganzen Körper verändern", sagte sie einmal gegenüber der Bunte. "Du hast eine Stirn, du hast ein Gesicht, du hast einen Hals, du hast ein Dekolleté, du hast Beine und Waden und Hände." Dafür hat die 53-Jährige in ihrem "Poothcast" im Jänner dieses über eine missglückte Beauty-Behandlung gesprochen. Als sie 2016 zu den Oscars eingeladen wurde, sei sie so nervös gewesen, dass sie die fixe Idee entwickelte, ihre Lippen verändern zu wollen. "Irgendwie dachte ich: Amerika, think big! Also so ein kleines Schnäuzchen mit einem Schmollmund, so ein kleines Lippchen, das kann doch gar nicht auffallen." Pooth stattete einem Beauty-Doc einen Besuch ab - das Ergebnis sollte sie jedoch schockieren. Der Arzt machte einige Fehler und überspritzte ihre Lippen. "Weißt du, wie ein Schimpanse aussieht, wenn er ein Stückchen Zitrone unter die Oberlippe schiebt?", fragte Pooth ihren Sohn San Diego. "Ich guckte mich an und war so geschockt, du kannst es dir nicht vorstellen. Mein ganzes Gesicht war entstellt."