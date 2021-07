Carl Philip und Sofia verzichten bei Taufe auf langjährige Tradition

Stattdessen wird am Sonntag um 18.15 Uhr lediglich eine Zusammenfassung ausgestrahlt. Das Programm werde 45 Minuten dauern, bestätigt Helena Brodén von der Presseabteilung des Senders SVT. Die Sendung über die royale Taufe sei keine unüberlegte Entscheidung, sondern sei so von Anfang an geplant gewesen, erklärt zudem Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. "Es wird nicht live übertragen, sondern für die Archive gefilmt und weil die Schweden die Taufe sehen wollen. Die Taufen der anderen Enkelkinder wurden live übertragen, die TV-Zuschauer von Prinz Julians sehen [die Taufe] am nächsten Tag in einer Zusammenfassung", erklärt diese.

Ein Wermutstropfen für Royal-Fans. Aber zumindest wurde kürzlich bekannt, dass Prinzessin Madeleine und ihre Familie der Taufe beiwohnen werde. Viktorias und Carl Philips Schwester lebt mit ihren Kindern und ihrem Ehemann, dem US-britische Geschäftsmann Christopher O'Neill, seit 2018 in Miami. In ihrer Heimat Schweden lässt sie sich seitdem nur noch selten bei wichtigen Ereignissen blicken.