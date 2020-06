Cara Delevingne gibt Update zu ihrer Sexualität

Mal Frau, mal Mann

"Wie auch immer man sich definiert, ob es 'sie' oder 'er' oder jedes andere Geschlecht ist, ich verliebe mich in die Person, und das ist es. Ich bin von der Person angezogen", beschreibt Delevingne ihre Orientierung. Sie möchte sich nicht festlegen. "Die Sache ist, ich verändere mich sehr", sagt sie weiter. Das beziehe sich aber nicht nur darauf, von wem sie sich angezogen fühlt, sondern auch auf ihr eigenes Geschlecht: "Ich fühle mich die ganze Zeit anders. An manchen Tagen fühle ich mich weiblicher. An manchen Tagen fühle ich mich eher wie ein Mann."