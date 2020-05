Cara Delevingne und Ashley Benson sollen sich getrennt haben

Im Juni 2019 schwärmte Cara Delevingne (27) noch während einer Dankesrede in New York über die US-Schauspielerin Ashley Benson (30). Es war das erste Mal, dass das britische Model über ihre Beziehung gesprochen hatte. "Sie ist einer der Menschen, der mir geholfen hat, mich selbst zu lieben, als ich es am meisten gebraucht habe", sagte Delevingne damals. "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist, und dies zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel."

Jetzt soll alles aus sein, wie mehrere US-Medien berichten. Laut People sollen sich beide bereits Anfang April getrennt haben. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht.