Camillas Enkel wachsen ganz anders als George und seine Geschwister auf

Generell lebt Camillas Familie recht zurückgezogen. Seit der Heirat ihrer Mutter mit Charles hat sich Laura aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Thomas hat sich vor vier Jahren von seiner Frau Sara getrennt, nachdem es "Probleme" in der Beziehung gegeben hatte. Im Jahr 2019 begann Camillas Sohn mit der ehemaligen Journalistin Alice Procope auszugehen. Am 17. März 2021 starb Procope in ihrem Haus, sieben Monate nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war.

Über Camillas fünf Enkel ist wenig bekannt. Während Williams und Kates Kinder regelmäßig öffentlich auftreten, stehen jene von Tom Parker Bowles und Laura Lopes weniger im Rampenlicht. Durch ihr Naheverhältnis zur Royal Family treten aber auch sie gelegentlich bei offiziellen Auftritten auf. So war Camillas Enkeltochter Eliza eine der Brautjungfern, als William 2011 Kate Middleton zur Frau nahm. Die Kinder und Enkelkinder von Königsgemahlin Camilla nahmen auch alle am Staatsbegräbnis der verstorbenen Queen Elizabeth II am 19. September teil. Die Geschwister Thomas und Laura wurden zusammen mit ihren Familien bei der Ankunft in der Westminster Abbey alle in Schwarz gekleidet gesehen.