Camilla wird Königin: Charles jubelt - Williams Reaktion fällt verhalten aus

Am 6. Februar jährt sich der Tag, an dem die damals 25-jährige Elizabeth II. Königin wurde, zum 70. Mal. Anlässlich ihres Thronjubiläums hat Ihre Majestät mit der Veröffentlichung eines Statements überrascht, in dem sie ihren Wunsch äußerte, dass Herzogin Camilla nach ihrem Tod den Titel Queen tragen soll.

Queen will, dass Camilla bei Charles Thronbesteigung Queen Consort wird

"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als 'Queen Consort' bekannt sein wird", schrieb die Monarchin in dem vom Palast veröffentlichten Statement. "Ich weiß, dass ihr ihr und Charles die gleiche Unterstützung geben werden, die ihr mir gegeben habt."

Bei der Bekanntgabe der Verlobung des Prinzen von Wales mit Camilla im Februar 2005, zwei Monate vor ihrer Hochzeit hatte es in einer Erklärung des Palastes noch geheißen: "Es ist beabsichtigt, dass Frau Parker Bowles den Titel HRH The Princess Consort verwendet, wenn der Prinz von Wales den Thron besteigt."